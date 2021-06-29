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عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، لقاءً رسمياً مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ووزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، كما ناقش اللقاء بحث تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 06:03 PM
لاستعراض أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع دول مجموعة العشرين"ابن فرحان" يعقد لقاءً رسمياً مع وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي
عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، لقاءً رسمياً مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ووزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، كما ناقش اللقاء بحث تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
، "ابن فرحان" يعقد لقاءً رسمياً مع وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي ،
المصدر : الخليج 365
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