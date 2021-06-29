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ناشدت أسرة المواطن مسلم مصلح مسلم المرواني، البحث عنه، بعدما فُقِد منذ عامين في محافظة أملج بمنطقة تبوك.
وقال أخو المفقود ويدعى ربيع مصلح مسلم المرواني لـ"الخليج 365": "مسلم" فُقِدَ منذ عامين، ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وأتوقع أن يكون أخي موجوداً ما بين جدة والمدينة المنورة.
ودعا "المرواني" من يعثر على أخيه أو يشاهده في أي مكان، للتواصل عبر الرقم 0532199172.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 06:02 PM
فُقد منذ عامين في أملج.. وتوقعات بأن يكون بين جدة والمدينةأسرة "المرواني" تواصل البحث عنه وتناشد المساعدة
ناشدت أسرة المواطن مسلم مصلح مسلم المرواني، البحث عنه، بعدما فُقِد منذ عامين في محافظة أملج بمنطقة تبوك.
وقال أخو المفقود ويدعى ربيع مصلح مسلم المرواني لـ"الخليج 365": "مسلم" فُقِدَ منذ عامين، ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وأتوقع أن يكون أخي موجوداً ما بين جدة والمدينة المنورة.
ودعا "المرواني" من يعثر على أخيه أو يشاهده في أي مكان، للتواصل عبر الرقم 0532199172.
، أسرة "المرواني" تواصل البحث عنه وتناشد المساعدة ،
المصدر : الخليج 365
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