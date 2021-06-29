محمد بن مسعود - الدمام - نسبة التعافي بلغت 98,2% سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة، و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و154 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 16 مصابًا. 29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 05:38 PM نسبة التعافي بلغت 98,2% في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة، و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و154 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 16 مصابًا. الكلمات المفتاحية ، في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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