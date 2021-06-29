شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيره الهندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات السعودية الهندية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين، كما تطرق الجانبان إلى أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.