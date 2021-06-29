شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يدشن القسم النسائي بكلية الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس القسم النسائي بكلية الحرم المكي الشريف، بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، وسعادة الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية الدكتور بدر الفريح، وسعادة مدير عام معهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي .

وقال بأن المسيرة العلمية الشرعية الأكاديمية في الحرمين الشريفين مميزة بالعلوم النافعة ذات الوسطية المعتدلة، والتي تساهم في بناء جيل واعد من النساء في مجال الدراسات الشرعية.

وأكد معالي الرئيس بأن الكلية ماهي إلا متابعة للتطور والعطاء الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين-حفظها الله- لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والشرعية ذات الوسطية المعتدلة.