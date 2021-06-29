شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 82 مخالفة بالخبر وإنهاء سفلته الطرق الشريانية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية حملة ميدانية لرصد المخالفات الإنشائية بمحافظة الخبر، ضمن جهودها في الرقابة على المباني والمنشآت والحد من مخالفات البناء ورفع مستوى جودة المشاريع.

وأسفرت الحملة عن رصد 82 مخالفة، تمثلت في سوء مستوى النظافة، وعدم وجود حاوية، وعدم تسوير الموقع، ورمي المخلفات في الأراضي الفضاء، فيما جرى رفع 240 مترا مكعبا من الأنقاض المجهولة، إضافة إلى إزالة 14 لوحة إعلانية مخالفة، ومسح وتنظيف 6 أراضي فضاء.

من جهة أخرى، بدأت الأمانة أعمال تأهيل وإعادة سفلتة شوارع حي التحلية "مربع الثنيانية"، ضمن برامج صيانة الطرق والشوارع بالمنطقة، شاملةً المنطقة المحصورة ما بين طريق الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق الملك خالد، وما بين شارع النعمان بن حارثة ونهاية المربع، حيث تم البدء بكشط الشوارع الواقعة في نطاق المنطقة المحصورة.

وأنهت الأمانة مشاريع السفلتة بالمحاور الرئيسية والطرق الشريانية بمحافظة الخفجي، والتي شملت طريق الجامعة الذي يربط بطريق الدولي (الكويت - الدمام) وطريق الملك سلمان وامتداد طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز.