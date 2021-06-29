موعد القبول الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات الراغبين الالتحاق بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد التقديم ، وذلك عبر بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات.

الجامعات المشمولة في بوابة القبول الموحد

وتشمل بوابة القبول الإلكتروني الموحد (للطلاب) في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تشمل بوابة القبول الإلكتروني الموحد (للطالبات) في مدينة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية في مدينة الرياض.

موعد وطريقة التسجيل

وستكون مواعيد قبول الطلاب بدءاً من يوم الأحد 24 / 11 وحتى يوم 30 / 11 / 1442هـ ، عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa). والطالبات بدءاً من يوم الاثنين 25 / 11 وحتى 1 / 12 / 1442هـ عبر بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).

وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول، والتخصصات المتاحة، عبر بوابتي القبول الموحد.

شارك الخبر