، الانضباط والأخلاق تلزم الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إن القرار الصادر غير قابل للاستئناف

طالبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 155 ألف ريال، لصالح نادي هجر، إضافة إلى اللاعب عصام بخاري (لاعب هجر سابقًا).

وأكدت اللجنة أنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار من قبل الاتحاد خلال (30) ثلاثين يومًا، فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (85)، مشيرة إلى أن القرار الصادر غير قابلة للاستئناف.