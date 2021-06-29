شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. " الفالح " يعلن قرب وصول لقاح " جونسون آند جونسون " إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الاستثمار، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، قرب وصول لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا الجديد إلى المملكة.

وأضاف أن هذا اللقاح يتطلب أخذه جرعة واحدة فقط بخلاف اللقاحات الأخرى التي يحتاج فيها المرء لجرعتين للوصول للمناعة المطلوبة ضد الفيروس.

ولفت إلى أن لقاح "جونسون آند جونسون" حقق نجاحا مشهودا في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "العربية".

وكشف "الفالح" عن توقيع مجموعة "جونسون آند جونسون" لاتفاقية رابعة تحت رعاية وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، فضلا عن اتفاقيات أخرى وقعتها المجموعة مع عدة جهات.

وأشار إلى أن المجموعة وقعت مذكرة بحثية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بشأن الأبحاث الطبية الخاصة بأحد الأمراض المنتشرة في المملكة، بالإضافة لاتفافية أخرى مع شركة ريادية سعودية لتطوير علاجات بيولوجية، تشمل المضادات.

وأشار إلى أن الاتفاقية الرابعة تركز على مجال الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والفحوصات والدراسات السريرية والحصول على المعلومات وحوكمة نشرها.