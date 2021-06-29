شكرا لمتابعة خبر عن النمر يحذر من معلومة خاطئة بخصوص طريقة التعامل مع جلطة اليد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، لأخذ الحذر من معلومة خاطئة بخصوص طريقة التعامل مع جلطة اليد.

وقال خالد النمر:"معلومة خاطئة: إذا أحس أحد أقاربك بجلطة في يده فخذ إبرة معقّمة وقم بوخز أصابع اليد ليخرج الدم الفاسد المسبب للجلطة".

وكان النمر أوضح أن التنميل في اليد اليسرى أو اليمنى أو في كلتيهما، ليس من أعراض جلطة القلب، ناصحا عند الشعور بتنميل اليدين يجب الذهاب لطبيب الأعصاب لمعرفة السبب وعلاجه.