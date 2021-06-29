شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يكتشف قيام عمالة وافدة مخالفة بسرقة الكهرباء من محولات المنازل والمحلات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

وثق مواطن، قيام عمالة وافدة مخالفة بسرقة الكهرباء من محولات الكهرباء الخارجية بأكثر من موقع في حي الشفاء بجنوب غرب الرياض، وتحديدا من المنازل والمحلات التي يعملون بها.

وبدا في الفيديو الذي وثقه المواطن، عدد من العمالة الوافدة يسرقون الكهرباء من المنازل عن طريق توصيل سلك طويل بالمحول الكهربائي.

ووجه المواطن سؤالا لعامل يسرق الكهرباء من محول أحد المنازل بالرياض، قائلا:"ليش تسرق كهربا من محولات البيوت؟!" ولم يرد العامل عليه وتركه وتوجه لحل السلك الكهربائي، كما عبر عن غضبه الشديد من الأفعال المشينة التي يقوم بها بعض العمالة كسرقة الكهرباء من المنازل والمحلات.

في الختام، احتفظت صحيفة "صدى" برقم المواطن الذي حرص على تصوير مشهد سرقة الكهرباء من بعض المنازل والمحلات في الرياض لفضح ما يقوم به الوافدين المخالفين من عبث بممتلكات المواطنين.