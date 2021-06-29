شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر للأمير نايف بن عبدالعزيز خلال مشاركته في العرضة السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو نادر، عن الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - وهو يؤدي "العرضة" الشهيرة وسط جمع من المشاركين معه في إحدى المناسبات.

وظهر الأمير نايف - رحمه الله - خلال الفيديو وهو مبتهج ويشارك في "العرضة" بسعادة وبهجة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر، أنه توفي الأمير نايف بن عبدالعزيز في عام 2012 م عن عمر يناهز 78 عامًا، فيما كان قد شغل منصب وزير الداخلية منذ 1975، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء منذ 27 أكتوبر 2011 إلى غاية وفاته.

ويعد الأمير نايف - رحمه الله - هو الابن الثالث والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، والذي تقلد منصب ولي العهد بعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز في عهد الملك عبدالله - رحمهم الله.