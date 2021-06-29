شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور "دلتا" لا تتجاوز الـ 30% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، اليوم الثلاثاء، أن مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور الجديد "دلتا" لا تتجاوز الـ 30%، لافتًا إلى أن أخذ الجرعتين يحقق مناعة تصل إلى 95%.

وأوضح الدكتور سميح غزال، أن اللقاحات المتوفرة تواجه فيروس كورونا بشكل عام بصورة جيدة، ولكن تختلف هذه النسبة من فيروس لآخر والأسوأ في المتحور "دلتا".

وقال استشاري الأمراض المعدية، أن المناعة المعطاة بعد جرعة واحدة لا تكفي أمام فيروس "دلتا" فهي لا تتجاوز 20% أو 30%، ولكن أخذ الجرعتين يزيد من تلك المناعة، بحسب تصريحاته لـ"الإخبارية" .