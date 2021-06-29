شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة لدى الاردن يلتقي مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم في مكتبه، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.

وجرى خلال اللقاء بحث مشروعات المركز في الأردن وسبل تعزيزها، وجهوده وإسهاماته ومبادراته في تقديم المساعدات وتعزيز العمل الإنساني في الأردن، لاسيما في مخيم الزعتري للاجئين، إضافة إلى جهود المركز الرائدة نحو تنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني.