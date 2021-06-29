شكرا لمتابعة خبر عن جامعة حائل تُعلن مواعيد القبول للمنح الداخلية للطلبة غير السعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أعلنت جامعة حائل عن فتح بوابة القبول للمنح الداخلية للطلبة غير السعوديين، لمرحلة البكالوريوس ، للعام الجامعي ١٤٤٣هـ، خلال الفترة من 21 ذي القعدة وحتى 28 ذي القعدة ١٤٤٢هـ.

وأوضحت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة أن القبول سيكون إلكترونيًّا عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وسوف يطبق على طلاب وطالبات المنح الداخلية ما يطبق على الطلاب والطالبات السعوديين في القبول، ويشترط أن يكون مقيمًا إقامة نظامية بالمملكة، وتكون الإقامة سارية أكثر من 4 أشهر عند تقديم الطلب.

كما حُددت شروط قبول طلاب المنح الداخلية بالحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، ولا يكون قد مضى على الحصول عليها أكثر من سنتين، والحصول على درجة القدرات والتحصيلي، وإجادة اللغة العربية تحدثًا وكتابةً، وألا يزيد سن المتقدم عن 25 عامًا، وألا يكون حاصلًا على منحة داخلية في جامعة سعودية.