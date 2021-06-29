«الصحة»: انخفاض إصابات كورونا الحرجة والنشطة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، انخفاضا جديدا في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1406 حالات، بينما تم أمس الاثنين تسجيل 1438 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعا كبيرا حيث تم تسجيل 11724 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 11204 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و 1032 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت «الصحة» بدأت أمس الاثنين، إعطاء لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية من 12 – 18 عاما بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء.

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