3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدَّرت 3 مناطق في المملكة، حصيلة الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس كورونا، في المملكة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإنَّ منطقة مكة المكرمة سجلت 403 إصابات جديدة، من إجمالي 1567 حالة، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 328 حالة، والشرقية 326 حالة.

كما سجَّلت عسير 173 حالة، وجازان 94 حالة، والمدينة المنورة 73 حالة، والقصيم 51 حالة، ونجران 42 حالة، والباحة وتبوك وحائل 19 حالة لكل منها، والحدود الشمالية 13 حالة، والجوف 7 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و1032 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة ذكرت في وقت سابق، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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