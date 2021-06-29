جامعة الإمام: تسجيل مقررات العام الجديد للطلبة المحصنين فقط

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن تسجيل المقرارات للعام الجامعي الجديد سيكون للطلاب والطالبات المحصنيين فقط، داعية إلى المسارعة واخذ لقاح كورونا.

وذكرت الجامعة –عبر تويتر- : «عزيزي الطالب والطالبة.. إن خطة الجامعة -للعودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة- تستوجب منكم المسارعة بأخذ اللقاح قبل موعد تسجيل المقررات، فالجامعة ستتيح التسجيل للطلاب والطالبات المحصنين فقط».

وأشارت إلى أنها وفرت مركزا لتلقي لقاح كورونا لجميع منسوبيها وطلابها، وأن المركز يرحب بالجميع خلال فترة العمل لأخذ اللقاح.

اقرأ أيضا:

جامعة الإمام محمد بن سعود: «التحصين » شرط أساسي للحضور