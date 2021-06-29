«كاوست» تطور تقنية جديدة للكشف عن كورونا خلال دقائق

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عن تطوير تقنية فحص جديدة يمكنها اكتشاف وعمل تسلسل جينومي لسلالة الفيروسات التاجية التي ينتمي إليها فيروس كورونا، خلال دقائق معدودة.

وذكرت الجامعة –عبر تويتر- أن فريقًا بحثيًا دوليًا بقيادة (كاوست) طور تقنية فحص جديدة يمكنها اكتشاف وعمل تسلسل جينومي لسلالة الفيروسات التاجية التي ينتمي إليها فيروس كورونا في دقائق، باستخدام جهاز محمول بحجم الحقيبة.

وأشارت الى أنَّ التقنية الجديدة قد تحدث ثورة في طرق الكشف عن الفيروسات ومكافحة انتشارها بفاعلية كبيرة.

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