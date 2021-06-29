مصادر «عاجل»: «الصحة» تبلغ منسوبيها بإلزامية التحصين لدخول مبانيها

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة الصحة، أصدرت توجيهات لمنسوبيها، بإلزامية الحصول على لقاح فيروس كورونا للحضور إلى مقرات العمل في جميع المباني التابعة للوزارة، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«عاجل»، أن «الصحة» أكدت أن دخول المباني التابعة لها بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 1 يوليو، سيكون لمن تظهر حالاتهم في تطبيق توكلنا (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافى)، وكذلك من تم استثناؤه وفق تقارير طبية معتمدة بقرار من وكالة الوزارة للصحة العامة.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم التعامل مع الموظفين غير المتواجدين في مواقع العمل، وفق آلية العمل المعتمدة في مراقبة انتظام الموارد البشرية بالجهات، على أن يكون مدير الجهة مسؤولًا عن تطبيق القرار.

وحثت وزارة الصحة، العاملين من غير المحصنين على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح للعودة إلى مقرات العمل في أسرع وقت، بصورة آمنة وصحية.