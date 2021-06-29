السعودية و«جونسون آند جونسون» توقعان اتفاقية لتصنيع أدوية متقدمة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - وقعت وزارة الاستثمار السعودية وشركة «يانسن» التابعة لمجموعة «جونسون آند جونسون»، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة لتطوير مبادرات استراتيجية لتعزيز قدرات الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.

وستسهم المذكرة في تعزيز التطور المجتمعي والصحي والاقتصادي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

ونقلت قناة «العربية» السعودية اليوم الثلاثاء عن وزير الاستثمار خالد الفالح، قوله إن «هذه الاتفاقية شاملة، وتعد الرابعة ضمن سلسلة من الاتفاقيات وقعتها جونسون آند جونسون، برعاية وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة مع عدة جهات، ومنها اتفاقية مع شركة الدوائية خاصة بتصنيع نوعين من الأدوية المتقدمة لشركة جونسون آند جونسون في المملكة».

وأشار إلى توقيع مذكرة بحثية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تتعلق بالأبحاث الطبية الخاصة بأحد الأمراض المنتشرة في المملكة، وأخرى لتطوير علاجات بيولوجية، تشمل المضادات، مع شركة ريادية سعودية.

وأضاف أن الاتفاقية تركز على مجال الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والفحوصات والدراسات السريرية والحصول على المعلومات وحوكمة نشرها.