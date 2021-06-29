إنهاء معاناة مريضة بجدة من فطريات حول العين وقاع الجمجمة

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنهاء معاناة مريضة من التهابات فطرية في الجيوب الأنفية وحول العين وقاع الجمجمة، استمرت معها لأكثر من 10 سنوات.

وقالت مديرية الشؤون الصحية بجدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الفريق الطبي قرر بعد متابعة حالة المريضة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، إدخالها غرفة العمليات، لإجراء جراحة كُللت بالنجاح.

وأشارت إلى أنَّ الأطباء تمكنوا من إزالة الفطريات بالمنظار الأنفي الصلب، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية؛ مما جعل إجراء العملية أكثر أمانًا.

وأوضحت أن المنظار الأنفي الصلب هو جهاز لا يستغني عنه جَرّاح الأنف والأذن والحنجرة المتخصص في عمليات الجيوب الأنفية المتقدمة وقاع الجمجمة.

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