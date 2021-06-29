أمير مكة يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بحضور مسؤولي الوزارة وأمناء محافظات المنطقة.

واستُعرضت خلال اللقاء الموضوعات المتعلقة بالتنمية في المنطقة من حيث الإسكان والخدمات البلدية، والرامية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.