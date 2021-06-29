شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1501 لغما حوثيًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق مشروع "مسام "لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من انتزاع 1,501 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بدء المشروع 257,976 لغمًا .