شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 1567 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1032 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - " الصحة" : الحماية من الإصابة بمضاعفات كورونا تصل إلى أكثر من 90% بإذن الله بعد أخذ لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة أن الحماية من الإصابة بمضاعفات كورونا تصل إلى أكثر من 90% بإذن الله بعد أخذ لقاح كورونا، مهيبةً بالجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1567) حالة مؤكدة وتعافي (1032) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11724) حالة منها (1406) حالات حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (486106) حالات , كما بلغ عدد حالات التعافي (466578) حالة تعافٍ ، فيما تم تسجيل عدد (15) حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7804) حالات "رحمهم الله جميعاً"، وتم إجراء (109199) فحصا مخبريا. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).