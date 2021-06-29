3 مناطق تسجل 1057 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تقفز لـ11724

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن الحالات النشطة، كما أعلنت عن تعافي (1032) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (466578) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11724) حالة من بينها (1406) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (486106) حالات، توفي منهم (7804) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1567) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 403، منطقة الرياض 328، المنطقة الشرقية 326، منطقة عسير 173، منطقة جازان 94، منطقة المدينة المنورة 73، منطقة القصيم 51، منطقة نجران 42.

كما سجلت مناطق الباحة وتبوك وحائل 19 حالة في كل منهما فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية 13 حالة ومنطقة الجوف 7 حالات فقط.



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