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استعلموا الآن.. حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 44

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

استعلموا الآن.. حساب متابعات الخليج 365 يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 44

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر يوليو 2021، داعيًا المستفيدين إلى الاستعلام عن حالة الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

الاستعلام عن نتائج الأهلية

وقال حساب متابعات الخليج 365 في تغريدة له اليوم: صدرت نتائج الأهلية للدورة 44 (شهر يوليو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://ca.gov.sa.

ويتم الاستعلام من خلال تسجيل دخول حساب متابعات الخليج 365 ثم الانتقال إلى الأهلية واستعراض حالة الأهلية وفي حالة عدم الأهلية للحصول على الدعم يمكن التقدم باعتراض خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة الأخيرة.

تفاصيل الدفعة 43

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع الشهر الجاري، 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وبين أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.


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حساب متابعات الخليج 365



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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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