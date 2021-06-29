، مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عن طريق المنظار الجراحي من فتحة حجمها 1.4 سم في الرأس

نجح فريق متخصص من مركز الجراحات العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من استئصال كيس من مركز الدماغ في البطين الثالث (colloid cyst) لسيدة سعودية في العقد الثاني من العمر عن طريق المنظار الجراحي من فتحة حجمها 1.4 سم في الرأس.

وأوضح قائد الفريق الطبي الدكتور محمد عبده أن المدينة الطبية استقبلت حالة المريضة كحالة إنقاذ حياة إلى مركز الجراحات العصبية؛ بعد ظهور علامات استسقاء وزيادة في ضغط الدماغ؛ وذلك نظراً لوجود كيس في البطين الثالث يسد مجرى السائل النخاعي الشوكي في الدماغ، حيث تعتبر حالة خطرة على حياة المريض.

وأضاف الدكتور "عبده" أنه يوجد عدد من الطرق المستخدمة لاستئصال هذا الكيس سواء عن طريق الفتح الجراحي الاعتيادي أو عن طريق تغيير مسار السائل النخاعي بأنابيب التفريغ البطيني، إلا أنه يعدّ من أحدث هذه الطرق هو إزالة الكيس عن طريق المنظار الجراحي، وهو المستخدم في هذه العملية دون الحاجة لشق جراحي اعتيادي أو لأنابيب التصريف، حيث يقوم الجراح ومن خلال فتحة حجمها 1.4 سم بإدخال المنظار إلى تجاويف الدماغ لاستئصال الكيس.

وأشار إلى أنه تم إجراء كل الفحوص اللازمة وإجراء التدخل الجراحي باستخدام تقنية المنظار الجراحي من فريق مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور محمد غازي عبده، واستشاري تخدير الأعصاب الدكتور محمد سيد الأهل، ومشاركة كل من الدكتورة إسراء صادر، والدكتور يسري الهمص من جراحة الأعصاب، وأنس الأقطش من عمليات الأعصاب، وتكللت العملية بالنجاح ودون مضاعفات، وتماثلت المريضة للشفاء.

وتعتبر هذه العملية هي التاسعة من نوعها والتي تجرى بالمنظار خلال العامين الماضيين لمثل هذه الحالات على وجه الخصوص في المدينة الطبية، وقد تم نشر ورقة علمية بالتعاون مع الأطباء في المركز عن إحدى هذه الحالات. مع العلم أن المنظار الجراحي له استخدامات أخرى في الجراحة العصبية، والتي تشمل جراحات قاع الجمجمة أو العمود الفقري، ويتم عملها بفضل من الله في المدينة الطبية.