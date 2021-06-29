، باحثون يطورون أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
طور باحثون من جامعتي نورث وسترن وجورج واشنطن أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم، خالٍ من البطاريات وقابل للزرع بالكامل، ويذوب في الجسم عندما لا تكون هناك حاجة إليه.
ويصنع الجهاز من مواد متوافقة بيولوجيًا تمتص بشكل طبيعي في الجسم على مدار خمسة إلى سبعة أسابيع.
وقال جون أ روجرز، الذي قاد الدراسة: "الأجهزة الموضوعة في القلب أو بالقرب منه تخلق مخاطر للعدوى ومضاعفات أخرى. وتتغلب أجهزة تنظيم ضربات القلب اللاسلكية العابرة على العيوب الرئيسية للأجهزة المؤقتة التقليدية من خلال التخلص من الحاجة إلى خيوط عن طريق الجلد لإجراءات الاستخراج الجراحي، ما يوفر إمكانية خفض التكاليف وتحسين النتائج في رعاية المرضى".
ويمكن أن يمثل هذا النوع غير المعتاد من الأجهزة، مستقبل تقنية السرعة المؤقتة. ويأمل الفريق أن يحل الجهاز يومًا ما محل أجهزة تنظيم ضربات القلب المؤقتة.
وأوضح الدكتور ريشي أرورا، الذي شارك في قيادة الدراسة بحسب موقع قناة RT Arabic أن: "في بعض الأحيان، يحتاج المرضى فقط إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب بشكل مؤقت، ربما بعد جراحة قلب مفتوح أو نوبة قلبية أو جرعة زائدة من المخدرات".
ومع مزيد من التعديلات، قد يكون من الممكن في النهاية زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب القابلة للامتصاص بيولوجيًا من خلال وريد في الساق أو الذراع.
وفي هذه الحالة، من الممكن أيضًا توفير سرعة مؤقتة للمرضى الذين عانوا من نوبة قلبية أو للمرضى الذين يخضعون لإجراءات تعتمد على القسطرة، مثل استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة.
ويقول الفريق إنه من خلال تغيير تكوين وسمك الجهاز، يمكنهم التحكم في العدد الدقيق للأيام التي يظل فيها الجهاز يعمل قبل أن يتحلل.
باحثون يطورون أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-29
طور باحثون من جامعتي نورث وسترن وجورج واشنطن أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم، خالٍ من البطاريات وقابل للزرع بالكامل، ويذوب في الجسم عندما لا تكون هناك حاجة إليه.
ويصنع الجهاز من مواد متوافقة بيولوجيًا تمتص بشكل طبيعي في الجسم على مدار خمسة إلى سبعة أسابيع.
وقال جون أ روجرز، الذي قاد الدراسة: "الأجهزة الموضوعة في القلب أو بالقرب منه تخلق مخاطر للعدوى ومضاعفات أخرى. وتتغلب أجهزة تنظيم ضربات القلب اللاسلكية العابرة على العيوب الرئيسية للأجهزة المؤقتة التقليدية من خلال التخلص من الحاجة إلى خيوط عن طريق الجلد لإجراءات الاستخراج الجراحي، ما يوفر إمكانية خفض التكاليف وتحسين النتائج في رعاية المرضى".
ويمكن أن يمثل هذا النوع غير المعتاد من الأجهزة، مستقبل تقنية السرعة المؤقتة. ويأمل الفريق أن يحل الجهاز يومًا ما محل أجهزة تنظيم ضربات القلب المؤقتة.
وأوضح الدكتور ريشي أرورا، الذي شارك في قيادة الدراسة بحسب موقع قناة RT Arabic أن: "في بعض الأحيان، يحتاج المرضى فقط إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب بشكل مؤقت، ربما بعد جراحة قلب مفتوح أو نوبة قلبية أو جرعة زائدة من المخدرات".
ومع مزيد من التعديلات، قد يكون من الممكن في النهاية زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب القابلة للامتصاص بيولوجيًا من خلال وريد في الساق أو الذراع.
وفي هذه الحالة، من الممكن أيضًا توفير سرعة مؤقتة للمرضى الذين عانوا من نوبة قلبية أو للمرضى الذين يخضعون لإجراءات تعتمد على القسطرة، مثل استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة.
ويقول الفريق إنه من خلال تغيير تكوين وسمك الجهاز، يمكنهم التحكم في العدد الدقيق للأيام التي يظل فيها الجهاز يعمل قبل أن يتحلل.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
03:54 PM
خالٍ من البطاريات وقابل للزرع بالكامل ويذوب في الجسم
طور باحثون من جامعتي نورث وسترن وجورج واشنطن أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم، خالٍ من البطاريات وقابل للزرع بالكامل، ويذوب في الجسم عندما لا تكون هناك حاجة إليه.
ويصنع الجهاز من مواد متوافقة بيولوجيًا تمتص بشكل طبيعي في الجسم على مدار خمسة إلى سبعة أسابيع.
وقال جون أ روجرز، الذي قاد الدراسة: "الأجهزة الموضوعة في القلب أو بالقرب منه تخلق مخاطر للعدوى ومضاعفات أخرى. وتتغلب أجهزة تنظيم ضربات القلب اللاسلكية العابرة على العيوب الرئيسية للأجهزة المؤقتة التقليدية من خلال التخلص من الحاجة إلى خيوط عن طريق الجلد لإجراءات الاستخراج الجراحي، ما يوفر إمكانية خفض التكاليف وتحسين النتائج في رعاية المرضى".
ويمكن أن يمثل هذا النوع غير المعتاد من الأجهزة، مستقبل تقنية السرعة المؤقتة. ويأمل الفريق أن يحل الجهاز يومًا ما محل أجهزة تنظيم ضربات القلب المؤقتة.
وأوضح الدكتور ريشي أرورا، الذي شارك في قيادة الدراسة بحسب موقع قناة RT Arabic أن: "في بعض الأحيان، يحتاج المرضى فقط إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب بشكل مؤقت، ربما بعد جراحة قلب مفتوح أو نوبة قلبية أو جرعة زائدة من المخدرات".
ومع مزيد من التعديلات، قد يكون من الممكن في النهاية زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب القابلة للامتصاص بيولوجيًا من خلال وريد في الساق أو الذراع.
وفي هذه الحالة، من الممكن أيضًا توفير سرعة مؤقتة للمرضى الذين عانوا من نوبة قلبية أو للمرضى الذين يخضعون لإجراءات تعتمد على القسطرة، مثل استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة.
ويقول الفريق إنه من خلال تغيير تكوين وسمك الجهاز، يمكنهم التحكم في العدد الدقيق للأيام التي يظل فيها الجهاز يعمل قبل أن يتحلل.
، باحثون يطورون أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر باحثون يطورون أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.