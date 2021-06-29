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أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز عن طلبية ضخمة لشراء 200 طائرة من بوينغ و70 من إيرباص، في أكبر صفقة من نوعها لشركة خطوط جوية ضمن جهود إنعاش قطاع السفر بعد الجائحة.
وبحسب "ا ف ب" ستبلغ قيمة الطلبية 35.4 مليار يورو، بحسب لائحة الأسعار، علماً بأن شركات الطيران كثيراً ما تدفع في نهاية التفاوض أقل بكثير من السعر الرسمي.
أكبر صفقة ضمن جهود إنعاش قطاع السفر.. "يونايتد إيرلاينز" تطلب 270 طائرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-29
أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز عن طلبية ضخمة لشراء 200 طائرة من بوينغ و70 من إيرباص، في أكبر صفقة من نوعها لشركة خطوط جوية ضمن جهود إنعاش قطاع السفر بعد الجائحة.
وبحسب "ا ف ب" ستبلغ قيمة الطلبية 35.4 مليار يورو، بحسب لائحة الأسعار، علماً بأن شركات الطيران كثيراً ما تدفع في نهاية التفاوض أقل بكثير من السعر الرسمي.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
02:32 PM
من بوينغ وإيرباص.. ستبلغ قيمة الطلبية 35.4 مليار يورو بحسب لائحة الأسعار
أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز عن طلبية ضخمة لشراء 200 طائرة من بوينغ و70 من إيرباص، في أكبر صفقة من نوعها لشركة خطوط جوية ضمن جهود إنعاش قطاع السفر بعد الجائحة.
وبحسب "ا ف ب" ستبلغ قيمة الطلبية 35.4 مليار يورو، بحسب لائحة الأسعار، علماً بأن شركات الطيران كثيراً ما تدفع في نهاية التفاوض أقل بكثير من السعر الرسمي.
، أكبر صفقة ضمن جهود إنعاش قطاع السفر.. "يونايتد إيرلاينز" تطلب 270 طائرة ،
المصدر : الخليج 365
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