، رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود ،

محمد بن مسعود - الدمام - القرار يزيد الضغوط على الطبقات الفقيرة

رفعت الحكومة اللبنانية أسعار الوقود اليوم (الثلاثاء)، بعد أن وافقت الأسبوع الماضي فعلياً على خفض دعم الوقود، في تحرك يستهدف تخفيف نقص يسبب حالة من الشلل، لكنه سيزيد الضغط على المستهلكين من الطبقات الفقيرة، بحسب ما أوردت "رويترز".

وأوضحت وزارة الطاقة في وثيقة أن متوسط سعر البنزين 95 أوكتان تحدد عند 61 ألفًا و100 ليرة لبنانية (40.58 دولارًا) لكل 20 لترًا، بزيادة قدرها 15 ألفًا و900 ليرة، أو ما يعادل 35 في المائة.

وأضافت أن سعر الديزل تحدد عند 46 ألفًا و100 ليرة، بارتفاع 12 ألفًا و800 ليرة أو ما يعادل 38 في المائة.

من جهته، ذكر شاهد عيان أن حواجز الطرق انتشرت في مناطق متفرقة في أنحاء لبنان خلال، وأغلق متظاهرون الطرق عبر إشعال النار في حاويات القمامة، مع تنامي حالة الإحباط.

واصطف سائقو السيارات في طوابير لساعات للحصول بالكاد على أي كميات من الوقود على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وكثيرًا ما أدى ذلك إلى مشاجرات عنيفة.