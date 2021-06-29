محمد بن مسعود - الدمام - لتدريب ودعم الفريق المسرحي لذوي الإعاقة وقّعت جمعية أسر التوحد مذكرة تفاهم مع هيئة المسرح والفنون الأدائية. وجاء توقيع المذكرة، بحضور نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية. وتستهدف مذكرة التفاهم تدريب ودعم الفريق المسرحي لذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص ذوي اضطراب طيف التوحد. 29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 03:35 PM لتدريب ودعم الفريق المسرحي لذوي الإعاقة مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح وقّعت جمعية أسر التوحد مذكرة تفاهم مع هيئة المسرح والفنون الأدائية. وجاء توقيع المذكرة، بحضور نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية. وتستهدف مذكرة التفاهم تدريب ودعم الفريق المسرحي لذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص ذوي اضطراب طيف التوحد. الكلمات المفتاحية ، مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.