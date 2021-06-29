شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء ؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

انخفضت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، متأثرة بالتراجع العالمي في أسعار المعدن النفيس أمام الدولار المتعافي.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، الثلاثاء، إلى مستوى 40.39 دينار أردني (56.97 دولار)، مقابل 40.61 دينار (57.28 دولار) في ختام تعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 35.34 دينار (49.85 دولار) مقابل 35.53 دينار (50.12 دولار) أمس.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن، خلال تعاملات الثلاثاء، سجل نحو 30.29 دينار (42.73 دولار)، مقابل 30.46 دينار (42.96 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الإثنين.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.56 دينار (33.23 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 20.20 دينار (28.49 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 16.82 دينار (23.73 دولار).

هبط سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن، إلى نحو 1255.19 دينار (1770.36 دولار)، مقابل 1263 دينار (1781 دولارا) في ختام تعاملات أمس الإثنين.

وسجل سعر الجنيه الذهب في الأردن (8 جرامات من عيار 21)، الثلاثاء، نحو 282.74 دينار (398.81 دولار)، مقابل 284.26 دينار (400.95 دولار) أمس.

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغته في الجلسة الماضية، إذ تعرضت لضغوط جراء صعود الدولار ومخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد سياسته النقدية في وقت مبكر عن المتوقع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1774.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 21 يونيو/حزيران عند 1770.36 دولار أمس الإثنين. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1775.50 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي أند إف مان كابيتال ماركتس إن سوق الذهب شهدت تداولات فاترة إذ أن بعض المتعاملين في السوق ما زالوا مرتبكين بشأن توقعات سياسة مجلس الاحتياطي.

وتحول عدد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي على الرغم من قراءة أضعف من المتوقع للتضخم الأمريكي الأسبوع الماضي.

ويحوم الدولار دون أعلى مستوى في شهرين مقابل منافسيه، مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

لكن مير قال إن "الدولار سيبدأ في التراجع مجددا، بسبب أن المشهد واضح على جبهة (رفع) أسعار الفائدة لمدة 18 شهرا إلى عامين على الأقل".

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم، بيد أن رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة سيزيد تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر ويقلص من جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 26.02 دولار، ونزل البلاديوم 0.3% إلى 2678.11 دولار، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1089.14 دولار.