السعودية | 4593 شكوى تلقتها هيئة حقوق الإنسان خلال عام 2020

المناطق - الرياض

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنها تلقت خلال عام 2020 م ، 4593 شكوى بنسبة ارتفاع 9 % عن العام السابق ، وذلك بعد أن أطلقت حزمة من المبادرات ذات الصلة بتطوير خدمات المستفيدين، وتسهيل آليات تلقي الشكاوى خاصة للفئات الأكثر حاجة .

وتضمنت تلك المبادرات افتتاح مركز خاص بخدمات المستفيدين، وتطوير منصة تلقي الشكاوي في الموقع الإلكتروني، وتطوير خدمات الرد الهاتفي، وإطلاق حساب خاص بخدمات المستفيدين في منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

ووفقاً لبيان الهيئة بلغ عدد الشكاوى المتعلق موضوعاتها بقضايا العدالة الجنائية والموقوفين والسجناء 1193 شكوى بنسبة 25.97%، بينما كانت المتصلة بقضايا الحماية من الإيذاء للنساء والأطفال 680 شكوى بنسبة 14.81%، في حين بلغت المتعلقة منها بالهوية والجنسية والإقامة 572 شكوى بنسبة 12.45%.

كما تلقت الهيئة عددًا من الشكاوى في الموضوعات المتصلة باللجوء للقضاء بلغت 396 شكوى بنسبة 8.62%، والخاصة بالعمل 371 شكوى بنسبة 8.08%، وفي جانب الرعاية الاجتماعية 208 شكاوى بنسبة 4.53%، والصحة 194 شكوى بنسبة 4.22%، والتعليم 148 شكوى بنسبة 3.22%، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى تتنوع موضوعاتها .

وشكّلت الشكاوى المقدمة من الذكور 2781 شكوى بنسبة 60.55%، ومن الإناث 1812 شكوى بنسبة 39.45%، وبلغت الشكاوى المقدمة من السعوديين 2842بنسبة 61.88%، مقابل 1751 من غيرهم بنسبة 38.12%.