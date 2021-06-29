شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الثقافة يلتقي السفير الألماني بمناسبة انتهاء فترة عمله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة .

وأكد أهمية استمرار التعاون الثقافي بين المملكة والمانيا ،منوهاً بحرص السفير على تعزيز هذا التعاون منذ بداية عمله لدى المملكة عام 2018م .

حضر اللقاء المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق .