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نائب وزير الثقافة يلتقي السفير الألماني بمناسبة انتهاء فترة عمله

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الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة .

وأكد أهمية استمرار التعاون الثقافي بين المملكة والمانيا ،منوهاً بحرص السفير على تعزيز هذا التعاون منذ بداية عمله لدى المملكة عام 2018م .

حضر اللقاء المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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