شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 منشآت وضبط 92 مخالفة للاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1695 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 92 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

كما تلقت الأمانة 16 بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، عبر مركز البلاغات "940".