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إغلاق 4 منشآت وضبط 92 مخالفة للاحترازات بالشرقية

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1695 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 92 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس المستجد وتطبيق توكلنا.

كما تلقت الأمانة 16 بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، عبر مركز البلاغات "940".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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