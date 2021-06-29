شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة أوراق اعتماد سفير الغابون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الجمهورية الغابونية المعيّن لدى المملكة غي إبراهيم ممبور.

وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، ونقل تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق