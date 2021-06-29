شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد أول تطعيم للأطفال بمركز لقاحات حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت مراكز اللقاحات التابعه للشئون الصحية بمحافظة حفر الباطن بأعطاء جرعات اللقاح لمن تتراوح أعمارهم مابين (12-18) عاماً وذلك بعد قرار السماح من قبل وزارة الصحة بتطعيم هذه الفئة العمرية.

صحيفة "اليوم" تواجدت بمركز اللقاحات الرئيسي بالمحافظه ، وذكر الشاب عبدالرحمن العنزي 17 عاماً، بأنه علم عن السماح الأخير لأعطاء جرعات اللقاح للفئة العمرية مابين (12-18) عاماً ، قائلاً وبشكل عاجل أتمت عملية التسجيل ببرنامج صحتي لحجز موعد بمركز اللقاحات الرئيسي بحفرالباطن واخذ الجرعه الأولى.

وبين المقيم المصري (افضل الصاوي) بأنه قدم للمركز الرئيسي للقاحات كورونا كوفيد 19 بحفر الباطن بصحبة ابنته (شذى) والتي تبلغ من العمر 13 عاماً بعد علمه بقرار السماح بأخذ الجرعات لمن هم أقل من 18 عاماً مقدماً صادق شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده على كافة الرعايه والمساواه التي يتمتع بها المقيمين على أراضي المملكه.

وقال الشاب (عامر غدير الشمري 18 عاماً) أتيت هنا لمركز اللقاحات بمحافظتي حفرالباطن لأخذ الجرعه الاولى من اللقاح بعد قرار السماح لمن هم بأعمارنا بأخذ الجرعات من قبل وزارة الصحة مقدماً صادق شكري لحكومتي الرشيده ولأبطال الصحة.