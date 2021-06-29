شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح 18 مسجد بعد تعقيمها في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية، افتتاح 18 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 143 يوماً 1711 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثمانية مساجد بمنطقة عسير، وستة في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجد واحد بالمنطقة الشرقية.