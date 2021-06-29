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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً

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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً

بعد تعقيمها في 4 مناطق

متابعات الخليج 365 - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 18 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 143 يوماً 1711 مسجدا، و ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين .

تعقيم المساجد احترازياً

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثمانية مساجد بمنطقة عسير، وستة في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجد واحد بالمنطقة الشرقية.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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