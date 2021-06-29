النفط يتراجع لليوم الثاني وبرنت يسجل 74.42 دولاراً للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب على الوقود مع تسبب تفشي السلاسة دلتا الأشد عدوى من كوفيد 19 في فرض قيود جديدة على التنقل في أنحاء العالم.

عقود خام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو ما يعادل 0.4% إلى 74.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن نزلت 2% أمس.

خام غرب تكساس

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتاً أو ما يعادل 0.3% إلى 72.72 دولار للبرميل لتواصل خسارة 1.5% تكبدتها أمس. ويأتي ارتفاع الحالات المصابة بالسلالة دلتا في الوقت الذي من المقرر فيه أن تجتمع فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء المجموعة المعروفة باسم أوبك + في أول يونيو لمناقشة تخفيف قيود الإمدادات.

وتظهر توقعات أوبك للطلب أنه في الربع الأخير من 2021 سينخفض المعروض العالمي من النفط عن الطلب بواقع 2.2 مليون برميل يومياً مما يمنح المنتجين بعض المجال للاتفاق على زيادة الإنتاج. ويقول محللون إن أوبك سترفع الإمدادات في أغسطس إذ تشهد السوق شحاً بفعل نمو قوي على طلب الوقود في أمريكا والصين أكبر مستهلكين في العالم للخام.

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