محمد بن مسعود - الدمام - أمير المنطقة كان في وداعه غادر الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له الرياض اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض. 29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 02:40 PM أمير المنطقة كان في وداعه رئيس جامبيا يغادر الرياض رئيس جامبيا يغادر الرياض غادر الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له الرياض اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض. الكلمات المفتاحية ، رئيس جامبيا يغادر الرياض ،

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