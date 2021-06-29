محمد بن مسعود - الدمام - بارتفاع قدره 90 دولارًا للطن مقارنة بأسعار يونيو أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر يوليو 2021. ورفعت أرامكو أسعار عقود البروبان لشهر الى 620 دولارًا للطن بارتفاع قدره 90 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يونيو 2021.أرامكو السعودية 29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 02:36 PM بارتفاع قدره 90 دولارًا للطن مقارنة بأسعار يونيو "أرامكو" تحدد سعر البروبان والبيوتان لشهر يوليو "أرامكو" تحدد سعر البروبان والبيوتان لشهر يوليو أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر يوليو 2021. ورفعت أرامكو أسعار عقود البروبان لشهر الى 620 دولارًا للطن بارتفاع قدره 90 دولارًا للطن مقارنة بأسعار شهر يونيو 2021. الكلمات المفتاحية ، "أرامكو" تحدد سعر البروبان والبيوتان لشهر يوليو ،

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