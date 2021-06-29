شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 44 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 44 (شهر يوليو 2021).

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على" تويتر "، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن التحقق من الأهلية والدخول على البوابة الإلكترونية.

وكان برنامج حساب المواطن قد أصدر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.