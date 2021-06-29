شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تبتكر تطبيق لتعيد تواصل ابنها مع العالم الخارجي بعد تعرضه لحادث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت مواطنة من مساعدة ابنها بعد تعرضه لحادث جعله لم يستطيع التحدث أو الحركة، حيث لجأت إلى التقنيات لانتاج المتحدث العربي الذكي للتواصل مع العالم الخارجي.

وقالت المواطنة لقناة " الإخبارية " : باستخدام الذكاء الصناعي يتم تقليل الكتابة حيث جعلته يعيش حياة طبيعية، باستخدام نظارة بلوتوث، حيث تمكن من التصفح على الانترنت والتواصل مع الاخرين.

وأضافت : أخذت الدكتوراه 2013 في تخصص الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، وتعرض ابني لحادث حتى أصبح لديه شلل رباعي.

تابعت : واجهنا صعوبة في التعامل مع أنس بعد الحادث لأنه لم يتمكن من التواصل مع الآخرين، وكان تركيزنا إنتاج المتحدث العربي الذكي لخدمة هذه الحالات بالتعاون مع مدينة سلطان للخدمات الإنسانية.