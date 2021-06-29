اخبار السعوديه

بالفيديو.. مواطنة تبتكر تطبيق لتعيد تواصل ابنها مع العالم الخارجي بعد تعرضه لحادث

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تبتكر تطبيق لتعيد تواصل ابنها مع العالم الخارجي بعد تعرضه لحادث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت مواطنة من مساعدة ابنها بعد تعرضه لحادث جعله لم يستطيع التحدث أو الحركة، حيث لجأت إلى التقنيات لانتاج المتحدث العربي الذكي للتواصل مع العالم الخارجي.

وقالت المواطنة لقناة " الإخبارية " : باستخدام الذكاء الصناعي يتم تقليل الكتابة حيث جعلته يعيش حياة طبيعية، باستخدام نظارة بلوتوث، حيث تمكن من التصفح على الانترنت والتواصل مع الاخرين.

وأضافت : أخذت الدكتوراه 2013 في تخصص الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، وتعرض ابني لحادث حتى أصبح لديه شلل رباعي.

تابعت : واجهنا صعوبة في التعامل مع أنس بعد الحادث لأنه لم يتمكن من التواصل مع الآخرين، وكان تركيزنا إنتاج المتحدث العربي الذكي لخدمة هذه الحالات بالتعاون مع مدينة سلطان للخدمات الإنسانية.

 

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا