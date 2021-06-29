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إحباط تهريب 100 ألف حبة كبتاجون داخل آلات تعقيم قادمة للمملكة من لبنان

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الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

تمكنت السلطات اللبنانية، من ضبط 100 ألف حبة "كبتاجون"، مخبّأة بطريقة احترافية، داخل آلات تعقيم أدوات طبية، أثناء تحضيرها من قِبل مجموعة من الأشخاص لتهريبها إلى المملكة.

وأوضحت المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي اللبناني، أن عمليات الرصد والتعقُب، أسفرت عن تحديد هويات المتورطين، وهم ثلاثة أفراد (اثنان من الجنسية اللبنانية وشريكهما سوري الجنسية)، وتم ضبط 17.4 كجم من حبوب الكبتاجون (حوالي 100 ألف حبة).

واعترف المتورطين أثناء التحقيق بالتحضير والإعداد لعملية تهريب كمية "الكبتاجون" إلى ، مبينة أن التحقيق مستمر تحت إشراف القضاء المختص.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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