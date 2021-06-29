شكرا لمتابعة خبر عن إحباط تهريب 100 ألف حبة كبتاجون داخل آلات تعقيم قادمة للمملكة من لبنان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

تمكنت السلطات اللبنانية، من ضبط 100 ألف حبة "كبتاجون"، مخبّأة بطريقة احترافية، داخل آلات تعقيم أدوات طبية، أثناء تحضيرها من قِبل مجموعة من الأشخاص لتهريبها إلى المملكة.

وأوضحت المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي اللبناني، أن عمليات الرصد والتعقُب، أسفرت عن تحديد هويات المتورطين، وهم ثلاثة أفراد (اثنان من الجنسية اللبنانية وشريكهما سوري الجنسية)، وتم ضبط 17.4 كجم من حبوب الكبتاجون (حوالي 100 ألف حبة).

واعترف المتورطين أثناء التحقيق بالتحضير والإعداد لعملية تهريب كمية "الكبتاجون" إلى السعودية، مبينة أن التحقيق مستمر تحت إشراف القضاء المختص.