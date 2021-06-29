شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن أبرز الضوابط الأمنية المعتمدة في خطة موسم حج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت مصادر أبرز الضوابط الأمنية المعتمدة في خطة موسم حج هذا العام 1442 هـ الذين لن تزيد طاقته الاستيعابية عن 60 ألف حاج وحاجة.

وأوضحت المصادر أن في مقدمة الضوابط الأمنية منع كافة المشاركين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في أعمال الحج من تأدية مناسك الحج، بالإضافة إلى عدم السماح باستضافة الحجاج في مقراتهم.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة، سابقًا ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج هذا العام 1442هـ.