ضبط 26 مواطنًا عرضوا حطبًا محلًيا للبيع بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، 26 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 16 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المالكي، المواطنين، الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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