أمير القصيم يرحب بالمدير الإقليمي الجديد لبنك التنمية الاجتماعية بالشمالية

الرياض - محمد عبدالله - استقبل أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم الثلاثاء، المدير الإقليمي لفروع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية سلطان بن عويض الحربي، الذي تم تعيينه حديثاً.

ورحب الأمير بالمسؤول الجديد، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.

وأشاد أمير القصيم، بدعم القيادة لكل ما يخدم أبناء وفتيات الوطن، والاهتمام بهم وما يقدمونه للمجتمع من خلال الأعمال الحرة وذات المردود الجيد على الفرد وأسرته والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وخدمة أهالي المنطقة الشمالية كافة.

من جانبه، قدم الحربي شكره لأمير القصيم لاستقباله ودعمه، موضحاً أن البنك يقدم خدماته لجميع أبناء المنطقة.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد أرقاماً إضافية من شأنها دعم عجلة التنمية ودعم المواطن الكريم وقطاع الأعمال بالمنطقة.