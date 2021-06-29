استشارية: مشاهير مواقع التواصل وراء ارتفاع حالات الطلاق بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الاستشارية النفسية والأسرية، عبير باكدم، أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أحد أسباب ارتفاع حالات الطلاق وإفساد العلاقات الزوجية بالسعودية.

وقالت الاستشارية النفسية لبرنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليحية» إن مشاهير مواقع التواصل يصورون مقاطع من حياتهم غير حقيقية وهو ما يؤدي إلى الإحساس بالنقص لدى المتلقي، لان حياته مختلفة عن حياة المشاهير، مشيرة إلى أنهم يؤدون إلى زعزعة الثقة لدى المتلقي.

وأضافت أنها باشرت حالتي طلاق وخلافات زوجية بسبب المشاهير في آخر أسبوعين فقط، وهو ما يدل على مدى تأثيرهم على الحياة الزوجية للناس.

وأوضحت الاستشارية النفسية، أن الشاب أو الفتاة قبل سن الـ25 لا يكون جاهز نفسيًا للزواج وتحمل المسؤولية.

اقرأ أيضا:

استشاري: إفساد العلاقة الزوجية قد يكون من أقرب الناس